В России выросло производство алкоголя

РАТК: производство алкоголя в сентябре выросло в РФ на 3,1%
Shutterstock/FOTODOM

Объем производства алкоголя в России (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) в сентябре увеличился на 3,07%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль (РАТК).

Позитивный тренд на рынке сохраняется пятый месяц, хотя рост замедляется. В мае, по данным РАТК, производство алкоголя выросло на 8,2%, в июне — на 8,9%, в июле — на 6,6%, в августе — на 5%, отмечает издание.

По данным РАТК, производство крепкого алкоголя (без учета водки, коньяка и ликеро-водочных изделий) в сентябре выросло на 17%. Производство тихих вин нарастили на 8,3%. При этом снижение производства в сегменте игристых вин составило 5,8%.

28 сентября стало известно о том, что Великоустюгский ликеро-водочный завод (ВУЛВЗ), производивший дешевую водку, приостановил работу из-за проблем с финансовой отчетностью. Как выяснилось, РАТК остановил работу завода из-за долга в 1,21 млрд руб.

В мае на грани банкротства оказался производитель водки брендов «Хортиця», «Мороша» и «Первак». После того как российскими активами Global Spirits занялись менеджеры «Росспиртпрома», предприятие утратило свою финансовую устойчивость.

Ранее в России снизилось производство водки.

