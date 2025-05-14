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Производство водки снизилось в России

Росалкогольтабакконтроль: производство водки за январь — апрель снизилось на 15,6%
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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Производство водки в России за первые четыре месяца 2025 года упало на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля, пишет РБК.

За этот период было выпущено 19,1 млн декалитров водки, коньяка произвели 2,026 млн декалитров. Производство ликеро-водочных изделий снизилось на 6%, до 5,1 млн декалитров.

В целом объем производства спиртных напитков крепостью более 9% упал на 14,7%, до 28,7 млн дал. Общее производство алкогольной продукции сократилось на 26%, до 46,6 млн дал.

Единственными категориями алкоголя, производство которых выросло, стали тихие и игристые вина. По данным ведомства, виноградного вина за январь — апрель выпустили на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — 11,6 млн дал. Производство игристых вин увеличилось на 6,9%, до 4,8 млн дал.

Текущая ситуация отражает общий спад потребительской активности, затронувший все категории товаров, от алкоголя до электроники, отметил в разговоре с РБК президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.

В апреле сообщалось, что производство безалкогольных напитков в России в январе — феврале 2025 года выросло на 9%.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно сэкономить на алкоголе.

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