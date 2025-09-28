Производитель дешевой водки оказался на грани банкротства

Росалкогольтабакконтроль (РАТК) приостановил действие лицензии Великоустюгского ликеро-водочного завода (ВУЛВЗ) на производство и оборот алкоголя. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По информации журналистов, причиной приостановки лицензии стала налоговая задолженность на 1,21 млрд руб. Эта сумма фигурирует в заявлении Управления ФНС по Вологодской области о признании акционерного общества «Великоустюгский ликеро-водочный завод» банкротом. Как следует из материалов картотеки суда, заявление о банкротстве было подано 18 июля, однако до сих пор дело было без движения.

Приостановка лицензии грозит предприятию если и не полным прекращением деятельности, то серьезными финансовыми потерями, отмечает издание. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает случившееся фатальным ударом для производства, поскольку бизнес таких компаний обычно строится на высоких оборотах, предполагающих минимальную рентабельность.

Великоустюгский ЛВЗ (бренды «Перепелка», «От Деда Мороза» и «Устюжанка»), специализирующийся на выпуске дешевой водки, перешел в собственность РФ от украинской «Баядера Груп». Произошло это по требованию Генпрокуратуры, после того как холдинг и его бенефициары были внесены в перечень террористов и экстремистов из-за связей с финансированием украинской армии. В августе сообщалось, что правительство включило ВУЛВЗ в прогнозный план приватизации.

До 2025 года завод входил в рейтинг крупнейших производителей водки. Так, в 2024 году его выручка составила 1,79 млрд руб.

Ранее на грани банкротства оказался производитель «Хортиця».