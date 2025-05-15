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Производитель водки «Хортиця» может окончательно лишиться бизнеса

«Ъ»: производителю водки «Хортиця» грозит банкротство
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российскому производителю водки, известному по брендам «Хортиця», «Мороша» и «Первак», который ранее был частью украинского алкогольного холдинга Global Spirits и перешел в собственность государства по решению Генпрокуратуры РФ, грозит процедура банкротства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инициатором этого процесса выступает компания «Алеф Инжиниринг», один из поставщиков оборудования для предприятия. В настоящее время управлением российскими активами Global Spirits занимаются менеджеры АО «Росспиртпром». Однако эксперты подчеркивают, что принудительная передача бизнеса негативно сказывается на его перспективах.

Согласно информации издания, ООО «Алеф Инжиниринг» заявило о намерении начать процедуру банкротства в отношении подмосковного производителя алкогольной продукции «Родник и К», ранее занимавшегося выпуском водки под торговыми марками «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

В мае 2024 года российские активы Global Spirits, включая компанию «Родник и К», Феодосийский завод коньяков и вин, «Крымский винный дом», ЛВЗ «Русский север» в Вологде, а также дистрибьюторские компании «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень», были арестованы по решению Ленинского районного суда Курска на основании запроса от Генпрокуратуры РФ. Впоследствии эти активы были национализированы и переданы в ведение Росимущества. Данным событиям предшествовало возбуждение уголовного дела против Евгения Черняка (включен в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) по подозрению в финансировании вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что производство водки в России за первые четыре месяца 2025 года упало на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее жителям Ивановской области подарили по бутылке водки ко Дню Победы.

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