Путин подписал указ о передаче активов Air Liquide в России

Путин передал активы Air Liquide под временное управление компании «М-Логистика»
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин передал активы Air Liquide под временное управление компании «М-Логистика». Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, речь идет о 523,5 тыс. акциях Air Liquide Russie в акционерном обществе «Логика» и 555 тыс. акциях Air Liquide Russie в АО «Эр Ликид Северсталь», 100% долях Air Liquide Russie в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью «Север Ликвид Газ», ООО «Эр Ликид», ООО «Эр Ликид Алабуга», ООО «Эр Ликид Балаково», ООО «Эр Ликид Кстово», ООО «Эр Ликид Кузбасс», ООО «Эл Ликид Липецк» и ООО «Эр Ликид Рязань».

Компания Air Liquide является мировым лидером в производстве газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения. Филиалы Air Liquide есть в 78 странах мира.

25 августа Путин другим своим указал передал во временное управление Росимущества актив финского концерна Fortum. ПАО «Форвард Энерго» был одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири.

27 августа глава Росимущества Вадим Яковенко на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным сообщил, что доходы федерального бюджета от приватизации государственного имущества в 2025 году составят 90 млрд рублей.

Ранее Путин поручил ввести сроки давности при оспаривании сделок приватизации.

