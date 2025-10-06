На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патрушев рассказал Путину о ситуации с экспортом в России

Патрушев: выручка с экспорта в России растет по всем направлениям, кроме зерна
Рост выручки с экспорта в России в текущем году сохраняется по всем направлением, за исключением зерна, но его востребованность за границей по-прежнему высока. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«В 2025 году практически по всем направлениям в целом сохраняется рост экспортной выручки, за исключением зерновых», — сказал он.

По его словам, экспорт зерновых уменьшился в связи с крайне низкими мировыми ценами эту категорию продуктов. Тем не менее, по словам вице-премьера, российское зерно остается востребованным среди зарубежных покупателей.

В июля глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) России Оксана Лут сообщила, что Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, были возобновлены поставки в семь стран. По ее словам, сегодня РФ поставляет зерно в 108 стран мира, из них 70 стран импортируют пшеницу.

Ранее Мишустин заявил, что Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна.

