Стал известен максимальный размер ежемесячной страховой выплаты в 2026 году

Страховая ежемесячная выплата в в 2026 году возрастет до 127 тысяч рублей
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В следующем году максимальный размер страховой выплаты в России составит 127 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на материалы к проекту бюджета Социального фонда РФ, сообщает ТАСС.

В 2026 году на финансовое обеспечение ежемесячных страховых выплат будет выделено 104,7 млрд рублей. С 1 февраля максимальный размер ежемесячной страховой выплаты повысится до 127 218 рублей. В 2027 году он составит 132 307 рублей, в 2028 году — 137 599 рублей.

В 2027 году на ежемесячные страховые выплаты выделят 108,5 млрд рублей, в 2028 году — 112,5 млрд рублей.

Страховая выплата предназначена для работников, получивших должным образом задокументированную травму на производстве.

В России в 2027 году планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа — на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля. Согласно документу, в 2028 году предусматривается, что страховые пенсии также будут проиндексированы дважды — на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля.

