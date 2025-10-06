На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ввести постоянную надбавку к пенсии для учителей

Депутат ГД Гаврилов предложил ввести постоянную надбавку к пенсии педагогов
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

Педагогам, отработавшим по профессии 25 лет, необходимо назначить постоянную надбавку к фиксированной части пенсии. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, сообщает ТАСС.

«Если распространить такую меру на педагогов, она станет прямым признанием их вклада и будет назначаться независимо от факта работы или региона проживания», — отметил парламентарий.

По словам депутата, существующий порядок расчета пенсий для педагогов все еще вызывает вопросы, так как индексация проводится по общим правилам и не учитывает специфику профессии. Гаврилов также предложил привязывать рост пенсий учителей к увеличению средней зарплаты в сфере образования.

Гаврилов добавил, что для учителей важно устранить так называемую «отсрочку ожидания» — период между выработкой специального стажа и непосредственным назначением пенсии. Отмена этой паузы позволила бы назначать выплаты сразу после подтверждения стажа. Механизм постоянной надбавки уже апробирован для работников сельского хозяйства, которым к фиксированной выплате добавляют 25%.

В России в 2027 году планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа — на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля. Согласно документу, в 2028 году предусматривается, что страховые пенсии также будут проиндексированы дважды — на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля.

Ранее в Госдуме рассказали о возможности получить накопительную пенсию разовой выплатой.

