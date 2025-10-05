Следующая встреча восьмерки ОПЕК+ состоится в ноябре

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир), проведут встречу 2 ноября. Об этом сообщается на сайте организации.

На встрече 5 октября странами-участницами организации было принято решение о корректировке добычи нефти на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями в размере 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка запланирована на ноябрь 2025 года.

Причиной такого решения стали положительные рыночные индикаторы, в том числе низкие запасы нефти.

7 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировая экономика, согласно прогнозам, в 2025 году покажет более высокие темпы роста, чем ожидалось изначально. По его словам, эта информация повлияла на решение стран ОПЕК+ об увеличении объемов добычи нефти в октябре текущего года.

Ранее стало известно, на сколько в России хватит запасов нефти.