Восьмерка ОПЕК+ поднимет в ноябре предел нефтедобычи

Восьмерка ОПЕК+ увеличит предел нефтедобычи на ноябрь еще на 137 тысяч б/с

Восемь стран, входящих в ОПЕК+ и добровольно ограничивающих добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир), договорились о дополнительном увеличении разрешенного объема добычи на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрьским уровнем. Об этом говорится на сайте организации ОПЕК.

«Восемь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями на 1,65 млн баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет осуществлена в ноябре 2025 года», — говорится в официальном заявлении.

В организации отметили, что причиной данного решения стали благоприятные рыночные показатели, отраженные в низких запасах нефти.

7 сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что, по прогнозам, в 2025 году мировая экономика продемонстрирует более высокие темпы роста, чем ожидалось ранее. Эта информация, по словам Новака, стала одним из факторов, повлиявших на решение стран ОПЕК+ увеличить объемы нефтедобычи в октябре текущего года.

