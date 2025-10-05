На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Восьмерка ОПЕК+ поднимет в ноябре предел нефтедобычи

Восьмерка ОПЕК+ увеличит предел нефтедобычи на ноябрь еще на 137 тысяч б/с
close
Global Look Press

Восемь стран, входящих в ОПЕК+ и добровольно ограничивающих добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир), договорились о дополнительном увеличении разрешенного объема добычи на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрьским уровнем. Об этом говорится на сайте организации ОПЕК.

«Восемь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями на 1,65 млн баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет осуществлена в ноябре 2025 года», — говорится в официальном заявлении.

В организации отметили, что причиной данного решения стали благоприятные рыночные показатели, отраженные в низких запасах нефти.

7 сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что, по прогнозам, в 2025 году мировая экономика продемонстрирует более высокие темпы роста, чем ожидалось ранее. Эта информация, по словам Новака, стала одним из факторов, повлиявших на решение стран ОПЕК+ увеличить объемы нефтедобычи в октябре текущего года.

Ранее стало известно, на сколько в России хватит запасов нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами