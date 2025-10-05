Россиянам рассказали о повышении максимальной выплаты по больничному

ТАСС: максимальная выплата по больничному в 2027 году будет более 238 тыс. руб

Максимальная сумма пособия по больничному листу в 2027 году составит более 238 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы к проекту бюджета Социального фонда России, который изучил ТАСС.

Помимо этого, из документа следует, что при средней продолжительности больничного 11 дней максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составит в 2026 году 75 тыс. рублей, что в 1,2 раза больше по сравнению с текущим годом.

В проекте бюджета также предусмотрены расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности: на 2026 год — в сумме 859,3 млрд рублей. В том числе заложены расходы на выплату пособий при осуществлении ухода за больным ребенком в возрасте до восьми лет — в 2026 году выделено порядка 4,2 млрд рублей.

18 сентября член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что планируется увеличение выплат больничных по уходу за ребенком. По словам парламентария, с 2026 года для россиян размер таких выплат не сможет быть ниже 27 тыс. рублей в месяц.

Ранее в Госдуме предложили установить дополнительную выплату для пенсионеров.