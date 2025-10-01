На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили установить дополнительную выплату для пенсионеров

Миронов: нужно установить федеральную выплату ко Дню пожилого человека
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили установить к Международному дню пожилого человека федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста. Об этом, ссылаясь на отправленное вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение, сообщает РИА Новости.

Один из авторов инициативы, глава думской фракции Сергей Миронов отметил, что сейчас выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, отсутствуют в большинстве российских субъектов. Такая ситуация создает для проживающих в разных регионах пенсионеров неравные условия, что не соответствует принципу единого социального пространства.

Парламентарий подчеркнул, что в стране необходимо ввести федеральную выплату, которая вне зависимости от экономических возможностей регионов будет свидетельствовать о внимании и уважении к каждому пенсионеру старше 70 лет.

30 сентября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя выплаты ко Дню пожилых людей, заявила, что российские регионы самостоятельно решают, какими дополнительными льготами и социальными гарантиями обеспечивать пенсионеров.

Ранее стало известно, каким группам пенсионеров в октябре и ноябре поднимут пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами