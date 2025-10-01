В Госдуме предложили установить дополнительную выплату для пенсионеров

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили установить к Международному дню пожилого человека федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста. Об этом, ссылаясь на отправленное вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение, сообщает РИА Новости.

Один из авторов инициативы, глава думской фракции Сергей Миронов отметил, что сейчас выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, отсутствуют в большинстве российских субъектов. Такая ситуация создает для проживающих в разных регионах пенсионеров неравные условия, что не соответствует принципу единого социального пространства.

Парламентарий подчеркнул, что в стране необходимо ввести федеральную выплату, которая вне зависимости от экономических возможностей регионов будет свидетельствовать о внимании и уважении к каждому пенсионеру старше 70 лет.

30 сентября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя выплаты ко Дню пожилых людей, заявила, что российские регионы самостоятельно решают, какими дополнительными льготами и социальными гарантиями обеспечивать пенсионеров.

