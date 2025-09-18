В Госдуме сообщили о грядущем увеличении пособий и больничных на детей

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бессараб: в 2026 году возрастут пособия по беременности и больничные на детей
close
Александр Кряжев/РИА Новости

С начала следующего года в России значительно вырастут пособия по беременности и родам и выплаты больничных по уходу за ребенком. Об этом ТАСС рассказала депутат Госдумы РФ, член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что прежде всего увеличатся те пособия, которые зависят от зарплаты, в том числе от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ввиду того, что МРОТ с 1 января 2026 года вырастет, то для всех без исключения россиян больничный по уходу за ребенком не сможет быть ниже, чем 27 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, в будущем году максимальный размер больничного, пособия по беременности и родам тоже станут значительно больше в связи с изменением базы исчисления страховых взносов за предыдущие годы. Так, пособие по беременности и родам сможет вырасти почти на 20%.

Депутат напомнила, что с 1 февраля 2026 года будет проиндексирован материнский капитал, но его окончательный размер пока не установлен.

16 сентября в Минтруде сообщили, что в России работают над изменением расчета больничных и декретных выплат.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем в России поднимать возраст молодежи до 45 лет.

