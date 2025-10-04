В Минэнерго США заявили, что в стране заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом

Глава Минэнерго США Крис Райт в эфире телеканала Fox News заявил, что из-за шатдауна правительства страны деньги на контроль за ядерным арсеналом заканчиваются.

Райт назвал ситуацию крайне неэффективной и абсурдной.

«У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, <...>, осталось финансирования примерно на 8 дней. Затем нам придется применять чрезвычайные меры приостановки работы, что ставит нашу страну под угрозу», — поделился министр.

Накануне сенат США отклонил законопроекты республиканцев и демократов, предложенные для продления финансирования правительства.

За законопроект республиканцев о временном финансировании проголосовали 54 человека против 44. Чтобы принять законопроект, который обеспечит финансирование правительства на семь недель, республиканцам необходимо получить 60 голосов.

Приостановка работы правительства продлится до конца недели. Законодатели не будут проводить повторное голосование по вопросу возобновления работы правительства до следующей недели.

Ранее сообщалось, что огни на статуе Свободы в Нью-Йорке могут отключить из-за шатдауна.