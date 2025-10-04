На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго США заявили, что в стране заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом

Минэнерго США: деньги на ядерный арсенал заканчиваются из-за шатдауна
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Глава Минэнерго США Крис Райт в эфире телеканала Fox News заявил, что из-за шатдауна правительства страны деньги на контроль за ядерным арсеналом заканчиваются.

Райт назвал ситуацию крайне неэффективной и абсурдной.

«У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, <...>, осталось финансирования примерно на 8 дней. Затем нам придется применять чрезвычайные меры приостановки работы, что ставит нашу страну под угрозу», — поделился министр.

Накануне сенат США отклонил законопроекты республиканцев и демократов, предложенные для продления финансирования правительства.

За законопроект республиканцев о временном финансировании проголосовали 54 человека против 44. Чтобы принять законопроект, который обеспечит финансирование правительства на семь недель, республиканцам необходимо получить 60 голосов.

Приостановка работы правительства продлится до конца недели. Законодатели не будут проводить повторное голосование по вопросу возобновления работы правительства до следующей недели.

Ранее сообщалось, что огни на статуе Свободы в Нью-Йорке могут отключить из-за шатдауна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами