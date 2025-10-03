На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенат США продлил шатдаун, отклонив проект финансирования правительства

Сенат США отклонил законопроект о продлении финансирования правительства
Elizabeth Frantz/Reuters

Сенат США отклонил законопроекты республиканцев и демократов, предложенные для продления финансирования правительства. Об этом сообщает CNN.

«Конкурирующие меры республиканцев и демократов по финансированию федерального правительства сегодня снова провалились в сенате, законодатели все еще не могут прийти к согласию», — говорится в публикации.

За законопроект республиканцев о временном финансировании проголосовали 54 человека против 44. Чтобы принять законопроект, который обеспечит финансирование правительства на семь недель, республиканцам необходимо получить 60 голосов.

CNN отмечает, что приостановка работы правительства продлится до конца недели. Законодатели не будут проводить повторное голосование по вопросу возобновления работы правительства до следующей недели.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения.

Самый продолжительный шатдаун в истории США длился 35 дней и пришелся на первый срок администрации Дональда Трампа. Несмотря на контроль Республиканской партии над обеими палатами, минимальное большинство и отсутствие полного внутрипартийного единства сохраняют риск прекращения работы правительства.

Ранее сообщалось, что огни на статуе Свободы в Нью-Йорке могут отключить из-за шатдауна.

