Платежи россиян станет проще отслеживать

Финансовые операции россиян станет проще отслеживать из-за лимита в десять карт на одного человека, заявила «Газете.Ru» экс-сенатор, экс-вице-спикер Госдумы, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

«Ограничение числа банковских карт на одного человека — шаг, который способен серьезно усложнить жизнь мошенникам и сократить оборот «дропперских» схем в России. Международный опыт показывает, что контроль за количеством карт давно стал одним из инструментов борьбы за финансовую безопасность: в Казахстане подобные правила уже действуют, а в США и Европе банки используют сложные аналитические системы, чтобы блокировать подозрительные операции. Введение лимита в десять карт, не более пяти от одного банка, позволит повысить прозрачность, упростить отслеживание финансовых потоков и укрепить защищенность средств граждан», — отметила Епифанова.

По ее словам, одновременно этот подход создает новые вызовы: активным пользователям банковских сервисов придется пересматривать финансовые привычки и оптимизировать набор карт, а для государства встанет задача разработки общей системы учета. Дополнительные споры вызывает идея перекладывать ответственность за возврат украденных средств на операторов связи, которые формально не связаны с управлением банковскими счетами, уточнила экс-сенатор. Однако при разумном сочетании лимитов с цифровыми инструментами мониторинга можно найти баланс между безопасностью и удобством клиентов, формируя российскую практику, которая будет учитывать международные стандарты и национальные особенности, уверена Епифанова.

В августе в правительстве сообщили, что во второй пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Среди них — ограничение числа кредитных карт, которые может оформить один человек. В сентябре статс-секретарь — зампредседателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что ЦБ поддерживает предложение установить ограничение по количеству банковских карт — не более десяти оформленных карт на одного человека. Российские банки предложили ограничить количество карт у гражданина десятью только в одной кредитной организации, а не во всех.

