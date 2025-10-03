На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Платежи россиян станет проще отслеживать

Глава СДСЖР Епифанова: деньги россиян станет проще отследить из-за лимита по картам
true
true
true
close
Архив Совета Федерации

Финансовые операции россиян станет проще отслеживать из-за лимита в десять карт на одного человека, заявила «Газете.Ru» экс-сенатор, экс-вице-спикер Госдумы, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

«Ограничение числа банковских карт на одного человека — шаг, который способен серьезно усложнить жизнь мошенникам и сократить оборот «дропперских» схем в России. Международный опыт показывает, что контроль за количеством карт давно стал одним из инструментов борьбы за финансовую безопасность: в Казахстане подобные правила уже действуют, а в США и Европе банки используют сложные аналитические системы, чтобы блокировать подозрительные операции. Введение лимита в десять карт, не более пяти от одного банка, позволит повысить прозрачность, упростить отслеживание финансовых потоков и укрепить защищенность средств граждан», — отметила Епифанова.

По ее словам, одновременно этот подход создает новые вызовы: активным пользователям банковских сервисов придется пересматривать финансовые привычки и оптимизировать набор карт, а для государства встанет задача разработки общей системы учета. Дополнительные споры вызывает идея перекладывать ответственность за возврат украденных средств на операторов связи, которые формально не связаны с управлением банковскими счетами, уточнила экс-сенатор. Однако при разумном сочетании лимитов с цифровыми инструментами мониторинга можно найти баланс между безопасностью и удобством клиентов, формируя российскую практику, которая будет учитывать международные стандарты и национальные особенности, уверена Епифанова.

В августе в правительстве сообщили, что во второй пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Среди них — ограничение числа кредитных карт, которые может оформить один человек. В сентябре статс-секретарь — зампредседателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что ЦБ поддерживает предложение установить ограничение по количеству банковских карт — не более десяти оформленных карт на одного человека. Российские банки предложили ограничить количество карт у гражданина десятью только в одной кредитной организации, а не во всех.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях перевод с карты на карту вызовет подозрения у банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами