«Газпром» обновил рекорд поставок газа российским потребителям

«Газпром» обновил рекорд поставок газа российским потребителям для сентября
Depositphotos

«Газпром» 30 сентября второй день подряд обновил исторический рекорд поставок газа потребителям из России для сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг.

30 сентября российским потребителям поставили 1 млрд куб. м газа. Предыдущий суточный рекорд зафиксировали 29 сентября — 982,1 млн куб. м газа.

Компания связала рост потребления газа с началом отопительного сезона и резким похолоданием во многих регионах страны.

2 октября министр экономического развития Приднестровья (ПМР) Сергей Оболоник заявил, что власти непризнанной республики ввели режим экономии газа в связи с перебоями в поставках.

30 сентября стало известно, что Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 26% в январе — июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем поставок достиг около 12,7 млрд кубометров.

Ранее в Армении возобновились поставки газа из России.

