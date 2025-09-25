На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Армении возобновились поставки газа из России

Поставки российского газа в Армению возобновились после временной приостановки
close
David Mdzinarishvili/Reuters

Поставки газа из России в Армению возобновлены раньше запланированного срока после временной приостановки 16 сентября, которая была вызвана ремонтными работами на магистральном газопроводе. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

«Плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» на территории Ставропольского края завершены раньше запланированного срока», — говорится в публикации.

Ранее в компании заявляли, что ремонтные работы продлятся с 16 по 26 сентября. В период приостановки поставок бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей страны осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

24 июля компания также сообщала о временном прекращении поставок природного газа из России в Армению в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии в период с 24 по 26 июля.

Газопровод Северный Кавказ — Закавказье, общей протяженностью 612 километров, проложен из России в Армению, проходя через территорию Грузии. Он был построен в 1988 году. Проектная мощность данного газопровода составляет 1,8 миллиарда кубических метров в год.

Ранее в Иране назвали вопрос, который осталось решить для старта поставок газа из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами