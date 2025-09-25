В Армении возобновились поставки газа из России

Поставки газа из России в Армению возобновлены раньше запланированного срока после временной приостановки 16 сентября, которая была вызвана ремонтными работами на магистральном газопроводе. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

«Плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» на территории Ставропольского края завершены раньше запланированного срока», — говорится в публикации.

Ранее в компании заявляли, что ремонтные работы продлятся с 16 по 26 сентября. В период приостановки поставок бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей страны осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

24 июля компания также сообщала о временном прекращении поставок природного газа из России в Армению в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии в период с 24 по 26 июля.

Газопровод Северный Кавказ — Закавказье, общей протяженностью 612 километров, проложен из России в Армению, проходя через территорию Грузии. Он был построен в 1988 году. Проектная мощность данного газопровода составляет 1,8 миллиарда кубических метров в год.

Ранее в Иране назвали вопрос, который осталось решить для старта поставок газа из России.