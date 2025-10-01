Армения обсуждает приобретение малого модульного реактора

Правительство Армении приняло решение приобрести малый атомный модульный реактор и обсуждает это с несколькими странами, в том числе с Россией. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы ведем переговоры с Россией, США, Китаем и Южной Кореей. Решение должно быть принято в течение года-двух. Мы купим у того, кто предложит нам подходящую цену и безопасные технологии. Здесь нет геополитики, не ищите ее», — подчеркнул он.

26 сентября генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в Северске Томской области полным ходом идет строительство опытно-промышленного реактора на быстрый нейтронах «БРЕСТ-300». По его словам, этот проект станет важной частью «Прорыва» — уникальной российской программы по замыканию ядерного топливного цикла.

До этого президент РФ Владимир Путин во время форума «Мировая атомная неделя» сообщил, что Россия скоро наладит серийное производство малых атомных электростанций — наземных и плавучих.

Ранее глава государства продемонстрировал «музыкальный» ядерный реактор.