В Северске быстрыми темпами идет строительство атомного реактора «БРЕСТ-300»

Глава «Росатома» Алексей Лихачев на пленарном заседании форума «Атомэкспо» заявил, что в Северске Томской области полным ходом идет строительство опытно-промышленного реактора на быстрый нейтронах «БРЕСТ-300». По его словам, этот проект станет важной частью «Прорыва» — уникальной российской программы по замыканию ядерного топливного цикла.

«Мы уже запустили в опытно-промышленную эксплуатацию модуль фабрикации и рефабрикации топлива. Следующим шагом будет запуск реактора «БРЕСТ-300» мощностью 300 мегаватт, который даст коммерческое электричество в сеть», — отметил Лихачев.

«Брест-300» — опытно-демонстрационный реактор на быстрых нейтронах, работающий на смешанном нитридном уране-плутониевом топливе. Его строительство ведется в рамках проекта «Прорыв», который предполагает создание принципиально новой энергетической установки с замкнутым топливным циклом. Такой подход должен позволить существенно сократить количество радиоактивных отходов и повысить эффективность использования урана.

Форум «Атомэкспо» — крупнейшая международная площадка атомной отрасли в России, где ежегодно обсуждаются перспективы развития ядерной энергетики, новые технологии и вопросы энергетической безопасности. В этом году центральной темой обсуждений стали технологический суверенитет и развитие атомной энергетики четвертого поколения.

Ранее в «Росатоме» предупредили, что первые перебои с ураном начнутся уже через 15 лет.