На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин продемонстрировал «музыкальный» ядерный реактор

Путин показал гостям Атомного форума «музыкальный» ядерный реактор
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

На Глобальном атомном форуме президент России Владимир Путин и глава Росатома Алексей Лихачев продемонстрировали иностранным гостям макет ядерного реактора, музыкальное сопровождение к которому было создано искусственным интеллектом. Об этом пишет ТАСС

Центральным экспонатом презентации стал макет ядерного реактора ВВЭР, являющегося основой энергетических мощностей российских АЭС и ключевым экспортным предложением Росатома.

«Музыка, написанная для атомного реактора, написана искусственным интеллектом. Все, что вы сейчас слышите, - это не звуки оркестра, это звуки, рожденные в сердце нашего суперкомпьютера», — рассказал Лихачев.

С 25 по 28 сентября проходит международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли. Путин, в сопровождении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, иностранных лидеров и представителей атомной отрасли различных стран, посетил музей «Атом». Лихачев лично провел экскурсию для высоких гостей.

Ранее Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами