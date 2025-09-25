Путин продемонстрировал «музыкальный» ядерный реактор

На Глобальном атомном форуме президент России Владимир Путин и глава Росатома Алексей Лихачев продемонстрировали иностранным гостям макет ядерного реактора, музыкальное сопровождение к которому было создано искусственным интеллектом. Об этом пишет ТАСС

Центральным экспонатом презентации стал макет ядерного реактора ВВЭР, являющегося основой энергетических мощностей российских АЭС и ключевым экспортным предложением Росатома.

«Музыка, написанная для атомного реактора, написана искусственным интеллектом. Все, что вы сейчас слышите, - это не звуки оркестра, это звуки, рожденные в сердце нашего суперкомпьютера», — рассказал Лихачев.

С 25 по 28 сентября проходит международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли. Путин, в сопровождении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, иностранных лидеров и представителей атомной отрасли различных стран, посетил музей «Атом». Лихачев лично провел экскурсию для высоких гостей.

