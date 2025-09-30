В ОПЕК опровергли информацию об увеличении нефтедобычи в ноябре

ОПЕК опровергла сообщения СМИ об увеличении нефтедобычи на 500 тыс. б/с в ноябре

Секретариат ОПЕК опроверг сообщения СМИ о том, что восемь участников ОПЕК+ планируют увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки в ноябре. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети X.

«Эти заявления являются полностью неточными и вводящими в заблуждение», — говорится в публикации.

В ОПЕК добавили, что в настоящий момент обсуждение предстоящей встречи между министрами стран организации еще не началось.

30 сентября агентство Bloomberg, ссылаясь на одного из делегатов сообщило, что страны ОПЕК+ в ходе заседания 5 октября планируют рассмотреть вариант ускоренного выхода из ограничений и наращивания добычи нефти на 500 тыс. б/с в месяц в течение трех месяцев.

7 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что согласно прогнозам, в 2025 году темпы роста мировой экономики превысят ранее запланированные показатели, что послужило основанием для принятия странами ОПЕК+ решения об увеличении объемов добычи нефти в октябре текущего года.

Ранее в Индии рассказали, сколько страна сэкономила на покупке нефти РФ.