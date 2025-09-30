ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

Страны ОПЕК+ в ходе заседания 5 октября планируют рассмотреть вариант ускоренного выхода из ограничений и наращивания добычи нефти на 500 тыс. б/с в месяц в течение трех месяцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на одного из делегатов.

В начале сентября восемь государств-добровольцев ОПЕК+ (Российская Федерация, Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Алжир, Оман и Казахстан) решили вывести на рынок ранее принятые до конца 2026 года ограничения по добыче в 1,65 млн б/с. С октября квоты увеличат на 137 тыс. б/с, однако с учетом графика компенсации ранее несокращенных объемов фактическое увеличение к сентябрю, возможно, составит 177 тыс. б/с.

Если в ходе заседания 5 октября будет принято решение, озвученное агентством, то из этих ограничений ОПЕК+ выйдет к февралю следующего года.

7 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что согласно прогнозам, в 2025 году темпы роста мировой экономики превысят ранее запланированные показатели, что послужило основанием для принятия странами ОПЕК+ решения об увеличении объемов добычи нефти в октябре текущего года.

Ранее в Индии рассказали, сколько страна сэкономила на покупке нефти РФ.