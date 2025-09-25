Европейцам запретят инвестировать в российский туризм

EUobserver: ЕК намерена запретить гражданам ЕС инвестировать в туризм в России

Проект 19-го пакета антироссийских санкций Европейского союза предполагает запрет инвестиций в туризм в России для европейцев. Об этом сообщает портал EUobserver.

Поводом к принятию этой меры в проекте указывается ситуация высокого риска задержаний, арестов граждан стран Евросоюза и ограниченного доступа к консульской помощи для лиц с двойным гражданством.

Целью решения названо ослабление прибыли России от данного вида услуг.

По данным портала, Европейская комиссия к концу текущего года планирует обнародовать некую «новую стратегию» в отношении граждан России, которые хотят посетить страны Евросоюза.

19 сентября Еврокомиссия (ЕК) утвердила содержание нового пакета антироссийских санкций. В 19-й по счету список вошли, в том числе, меры против платежной системы «Мир» и ограничения, затрагивающие энергетический сектор России.

22 сентября портал EUObserver сообщил, что новые рестрикции против России также подразумевают ограничения в сфере туризма. При этом не уточняется, о чем именно идет речь.

Ранее сообщалось, что ЕС не будет вводить официальные ограничения против туристов из РФ.