От российских АЗС могут потребовать снижения цен

«Известия»: ФАС потребовала от АЗС в регионах обосновать рост цен на топливо
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

На фоне сокращения производства бензина и дизельного топлива на российских НПЗ и рекордного роста биржевых цен владельцы сетей АЗС в регионах начали получать письма от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом пишут «Известия».

ФАС требует компании отчитываться о количестве топлива, а также обосновывать повышение цен на него.

После анализа информации регулятор может выдать предупреждения владельцам сетей АЗС, как уже было в Тверской и Тюменской областях. Если ФАС сочтет рост цен экономически необоснованным, владельцам сетей грозят административные штрафы, предписания о снижении стоимости и даже приостановка деятельности в случае систематических нарушений, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

До этого сообщалось, что дефицит топлива привел к появлению огромных очередей на заправках в Хабаровском крае. Автомобили выстраиваются на заправках еще до их открытия. Многие АЗС в Советско-Гаванском и Ванинском районах вынуждены приостановить работу, так как им нечего продавать.

29 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нехватки дизельного топлива и газа в регионе не наблюдается, однако есть сложности с бензином, в частности, с его стоимостью.

Ранее глава Крыма обратился к жителям из-за проблем в регионе.

