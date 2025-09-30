Из-за дефицита топлива в одном из российских регионов на АЗС выстроились огромные очереди

Дефицит топлива привел к появлению огромных очередей на заправках в Хабаровском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Автомобили выстраиваются на заправках еще до их открытия. Многие АЗС в Советско-Гаванском и Ванинском районах вынуждены приостановить работу, так как им нечего продавать. Но водители, надеясь все-таки запастись топливом, занимают места с самого раннего утра, за несколько часов до приезда бензовозов.

29 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нехватки дизельного топлива и газа в регионе не наблюдается, однако есть сложности с бензином, в частности, с его стоимостью.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что продажа бензина некоторых марок на заправках в городе с 29 сентября ограничена до 30 литров на человека.

Ранее в Госдуме раскрыли причину повышения цен на бензин.