В Госпогранкомитете Белоруссии назвали число фур в очереди на границе с Польшей

На границе въезда из Белоруссии в Польшу ожидают 1,2 тысячи фур. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Госпогранкомитет республики.

По данным ведомства, наиболее загруженным направлением остается польский пункт пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи»). С пятницы количество грузовиков в ожидании въезда увеличилось более чем вдвое — с 550 до 1200. Через данный переход за это время в Польшу прошло лишь 27% транспорта от нормы.

Как пишет БелТА, на литовском направлении ситуация также напряженная. За выходные в пункте «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) оформлено только 10% грузовиков от стандартного потока — в среднем две из 20 фур в час. Очередь здесь выросла еще на 40 машин. В пункте «Шальчининкай» («Бенякони») въезда в Литву ожидают 580 грузовых автомобилей.

На латвийском участке границы в пункте «Патерниеки» («Григоровщина») с пятницы оформлено 41% грузового транспорта от нормы.

Значительные затруднения наблюдаются и для легковых автомобилей. Перед польским пунктом «Тересполь» («Брест») собралось более 800 машин. За два дня через этот переход проследовало лишь 41% легкового транспорта от стандартного потока.

Пограничная служба Польши ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Кроме того, они соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые «ежи», колючую проволоку и металлические щиты. К границе также были направлены десятки тысяч военнослужащих.

Варшава объяснила эти шаги проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября. Целью учений была названа проверка обороноспособности Союзного государства.

25 сентября Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропускать транспорт на свою территорию после возобновления работы пунктов пропуска. О решении открыть границу 23 сентября сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

Ранее Лукашенко прокомментировал ситуацию на границе Польши и Белоруссии.