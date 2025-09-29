На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минфина раскрыл последствия повышения НДС

Министр финансов Силуанов: повышение НДС до 22% поможет ускорить рост ВВП
Григорий Сысоев/РИА Новости

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% поможет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. Об этом в интервью ТАСС заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, в перспективе такое решение приведет к более низкой траектории процентных ставок и более высокой траектории роста экономики.

Он объяснил, что повышение стандартной ставки НДС в качестве дополнительной меры обусловлено наименее негативным влиянием на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

«С точки зрения изменения динамики потребительских цен данная мера будет иметь умеренный и ограниченный характер», — добавил Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что уровень НДС в 22% соответствует многим европейским странам, среди которых Словения и Италия. При этом во многих странах более высокая налоговая ставка.

24 сентября министерство финансов предложило повысить налог на добавленную стоимость в России на 2 процентных пункта, до 22%. Налоговые изменения и проект бюджета на 2026–2028 годы ведомство направило в правительство. В случае принятия они вступят в силу 1 января 2026 года.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о противоречии повышения НДС поручению Путина.

