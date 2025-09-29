Минфин: объем расходов бюджета на оборону сохранится на уровне прошлого года

Силуанов: объем расходов бюджета на оборону сохранится на уровне с 2025 годом

Объем расходов российского бюджета на оборону в 2026 году сопоставим с уровнем этого года. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС.

Расходы на эти цели были заложены в рамках предыдущего трехлетнего бюджета, однако новая трехлетка учитывает появляющиеся дополнительные задачи и вызовы, рассказал министр.

«Общий объем расходов в 2026 году сохраняется на сопоставимом с 2025 годом уровне», — сказал Силуанов, подчеркнув, что он будет выше уровня предыдущего года.

Глава Минфина добавил, что бюджет на оборону включает разделы, которые связаны с обеспечением безопасности страны и граждан, в том числе развитие систем борьбы с беспилотниками, защиту критических объектов инфраструктуры и приграничных территорий.

29 сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых изменений. Среди ключевых новаций — повышение НДС до 22%.

