Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Китай

Россия к концу года выйдет на мощность по «Силе Сибири» в 38 млрд кубометров газа

Россия к концу 2025 года выйдет на мощность по «Силе Сибири» в 38 млрд кубометров газа. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«Надежную базу сотрудничества в нефтяной сфере создают подписанные межправительственные протоколы, также наращиваем экспорт трубопроводного газа», — сказал он.

В сентябре «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2». Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. Главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался комментировать то, по какой цене КНР будет покупать газ, но отметил, что она будет ниже, чем для Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Газпром» за восемь месяцев на 28,3% увеличил поставки газа в Китай.