На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Китай

Россия к концу года выйдет на мощность по «Силе Сибири» в 38 млрд кубометров газа
true
true
true
close
Depositphotos

Россия к концу 2025 года выйдет на мощность по «Силе Сибири» в 38 млрд кубометров газа. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«Надежную базу сотрудничества в нефтяной сфере создают подписанные межправительственные протоколы, также наращиваем экспорт трубопроводного газа», — сказал он.

В сентябре «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2». Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. Главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался комментировать то, по какой цене КНР будет покупать газ, но отметил, что она будет ниже, чем для Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Газпром» за восемь месяцев на 28,3% увеличил поставки газа в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами