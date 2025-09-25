Лукашенко хочет договориться с Путиным о создании второй АЭС в Белоруссии

Лукашенко намерен договориться с Путиным о строительстве в Белоруссии второй АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о строительстве в республике второй атомной электростанции (АЭС). Его слова приводит ТАСС.

«Скажу откровенно, мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь», — уточнил Лукашенко.

В марте президент Белоруссии рассказал, что вторая в стране АЭС может быть построена на восточных границах республики. По словам Лукашенко, она будет способна обеспечивать электроэнергией новые регионы РФ.

Белоруссия совместно с Россией («Росатомом») построила в Гродненской области Белорусскую АЭС (БелАЭС) общей мощностью в 2400 МВт. Первый энергоблок был запущен в 2020 году, второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

Международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ. В мероприятии примут участие представители руководства стран, развивающих атомные программы, ведущие мировые эксперты, руководители крупных компаний.

Новость дополняется.