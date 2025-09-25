Набиуллина заявила, что штраф 1 млн рублей — «вообще ни о чем»

Размеры штрафов для банков должны стать «стоп-сигналом» для недобросовестных практик. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XXII Международного банковского форума, передает ТАСС.

«К сожалению, мы неоднократно выявляли грубые массовые нарушения прав потребителей на финансовом рынке, и ответственность должна быть за нарушение соответствующая. <...> Штраф 1 млн рублей - это вообще ни о чем, и это никого не останавливает», — заявила глава регулятора.

По словам Набиуллиной, в Центробанке видят складывающуюся ситуацию. Глава регулятора подчеркнула, что должно быть понимание, что за нарушением последует значимое наказание.

Таким образом было принято решение взыскать 0,1% от размера собственных средств при первичном нарушении, до 1% — при неисполнении предписаний.

«Это будет «стоп-сигналом» для недобросовестных практик», — указала Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что нужно не наказание за недобросовестную практику, а отсутствие нарушений прав граждан из-за страха этих наказаний.

Также Набиуллина высказалась о ключевой ставке. Глава ЦБ заверила, что регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, тщательно выверяя каждый шаг.

ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением. Эксперты назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. Российский фондовый рынок отреагировал на решение Банка России падением. Почему ЦБ решил именно так и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

