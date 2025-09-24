На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские банки стали прощать должникам штрафы за просрочку

«Известия»: банки стали прощать россиянам штрафы за просрочку платежей
true
true
true
close
Global Look Press

Российские банки в последние месяцы стали гораздо чаще прощать должникам штрафы за просрочку платежей. Об этом, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро, сообщает газета «Известия».

Так, доля подобных случаев возросла с многолетней 0,01% до 0,6–1,25% в первом полугодии нынешнего года. Кроме того, проценты за просрочки не начисляются уже в 36% случаев, тогда как еще в прошлом году этот показатель находился на уровне 20%.

По словам экспертов, прощение неустоек и штрафов является рыночной практикой сокращения объема просрочек, возникающих на раннем сроке кредита. Часто стоимость судебных затрат и работы коллекторов превышают сумму самих штрафов. Поэтому отмена начисленных штрафов представляет собой стандартный инструмент для достижения договоренностей об оплате с должником.

В материале отмечается, что лояльность банков к должникам можно объяснить ростом рисков в финансовой сфере и стремлением избежать банкротств клиентов.

4 сентября лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уменьшить процентные ставки по кредитам для семей с детьми.

Ранее в Совфеде предложили ввести финансовый паспорт россиянина.

