Главы Meta и OpenAI идут на сближение с Трампом

FT: Цукерберг и Альтман пытаются стать ближе к Трампу после его конфликта с Маском
Donald J. Trump/Twitter.com

После резкого ухудшения отношений президента США Дональда Трампа с основателем SpaceX Илоном Маском летом этого года, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг и глава OpenAI Сэм Альтман искали возможность сблизиться с главой государства. Об этом пишет The Financial Times.

Как сообщает издание, в частном порядке они обращались к Белому дому за поддержкой, чтобы расширить свои коммерческие возможности.

На недавнем ужине в Белом доме Цукерберг сидел справа от Дональда Трампа, а Сэм Альтман наблюдал за происходящим через стол. В публикации отмечается, что несмотря на это, ни один из них не обладает тем влиянием, как когда-то глава Tesla.

Маск с мая не был в Вашингтоне после публичной перепалки с президентом США. С Трампом они увиделись и коротко переговорили только на церемонии прощания с политиком Чарли Кирком. Президент США затем положительно оценил эту встречу.

Ранее Маск призвал Трампа выполнить обещание и опубликовать файлы Эпштейна.

