В США заявили о желании сотрудничать с Индией в сфере атомной энергетики

Минэнерго США: Вашингтон хочет сотрудничать с Нью-Дели в области АЭС и газа

Соединенные Штаты планируют укреплять экономические отношения с Индией в области атомной энергетики и ряде других сфер, рассказал министр энергетики США Крис Райт. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим расширить наше энергетическое сотрудничество с Индией в таких областях, как природный газ и уголь, атомная энергетика», — сказал Райт.

По его словам, Штаты также интересует кооперация в сфере нефтяного газа и экологически чистого топлива.

23 сентября президент США Дональд Трамп назвал Китай и Индию основными спонсорами украинского конфликта, «так как они продолжают покупать российскую нефть».

С 27 августа в США начали действовать 50%-ные пошлины на ряд индийских товаров. Мера была введена администрацией Трампа в ответ на отказ Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. Под тарифы попали одежда, ювелирные изделия, обувь и мебель, однако исключения сделали для топлива, фармацевтики и металлов.

Стороны пытались прийти к соглашению, но переговоры провалились, а премьер-министр Индии Нарендра Моди четыре раза проигнорировал звонки американского президента Дональда Трампа.

