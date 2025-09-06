В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. Его слова приводит РИА Новости.

«Экономика высоких зарплат должна сочетаться с политикой низких расходов населения. Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а, следовательно, для повышения МРОТ до 50 тысяч рублей», — сказал Миронов.

Недавно представители независимого профсоюза «Учитель» пожаловались на низкие зарплаты. По их данным, в 2025 году зарплатные оклады педагогов в большинстве регионов России оказались ниже уровня МРОТ.

В конце июля Миронов внес в Госдуму законопроект о необходимости повысить МРОТ с 2026 года более чем вдвое – с 22 400 рублей до 50 000 рублей. Депутат объяснил свою инициативу тем, что сегодняшний размер оплаты труда нуждается в срочном пересмотре, так как он не позволяет россиянам жить на достойном уровне.

Ранее в России оценили вероятность радикального повышения МРОТ.