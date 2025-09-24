В России стартовала рассылка физическим лицам налоговых уведомлений за 2024 год

В России началась массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество за 2024 год. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.

«В течение ближайшего месяца планируется направить 66,5 млн таких уведомлений. Из них порядка 45 млн — в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто подключен к указанным сервисам», — уточнили в ведомстве.

При этом остальным налогоплательщикам информацию направят по почте заказными письмами. Отмечается, что общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях составил 410 млрд руб. Внести платеж следует не позднее 1 декабря 2025 года.

До этого стало известно, что ФНС России начала уведомлять россиян о необходимости уплаты налога на доходы по банковским вкладам за 2024 год.

Обязательным платежом облагается не вся сумма вклада, а только полученные по нему проценты, превышающие необлагаемый порог, который рассчитывается с учетом ставки ЦБ. Необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей. При этом подсчитывать налог самостоятельно не нужно, этим займутся налоговые органы.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин объяснил: если сумма процентов по депозиту превышает 210 тысяч рублей за год, с каждых 10 тысяч рублей такого превышения нужно будет заплатить 1,3 тысячи рублей налога.

Ранее в Совфеде предупредили о наказаниях за неуплату налогов от сдачи квартир.