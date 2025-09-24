На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России стартовала рассылка физическим лицам налоговых уведомлений за 2024 год

ФНС: началась рассылка физическим лицам налоговых уведомлений за 2024 год
close
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В России началась массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество за 2024 год. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.

«В течение ближайшего месяца планируется направить 66,5 млн таких уведомлений. Из них порядка 45 млн — в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто подключен к указанным сервисам», — уточнили в ведомстве.

При этом остальным налогоплательщикам информацию направят по почте заказными письмами. Отмечается, что общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях составил 410 млрд руб. Внести платеж следует не позднее 1 декабря 2025 года.

До этого стало известно, что ФНС России начала уведомлять россиян о необходимости уплаты налога на доходы по банковским вкладам за 2024 год.

Обязательным платежом облагается не вся сумма вклада, а только полученные по нему проценты, превышающие необлагаемый порог, который рассчитывается с учетом ставки ЦБ. Необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей. При этом подсчитывать налог самостоятельно не нужно, этим займутся налоговые органы.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин объяснил: если сумма процентов по депозиту превышает 210 тысяч рублей за год, с каждых 10 тысяч рублей такого превышения нужно будет заплатить 1,3 тысячи рублей налога.

Ранее в Совфеде предупредили о наказаниях за неуплату налогов от сдачи квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами