В Совфеде предупредили о наказаниях за неуплату налогов от сдачи квартир

В 2025 году около половины российских собственников квартир, сдающих их в аренду, могут столкнуться со штрафами за неуплату налогов. Такой прогноз «Газете.Ru» дала cенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Властям на местах следует максимально помогать арендодателям выходить из полутеневого сектора аренды жилья, создавая удобные условия для легализации доходов и снижая страх людей перед наказаниями. В ближайший год значительная часть таких владельцев, по разным оценкам, около половины, может столкнуться с различной ответственностью, поскольку не обналичивают доходы перед налоговой службой. Контроль ФНС стал строже: анализируются банковские переводы, сверяются данные с Росреестром, мониторятся объявления и учитываются обращения граждан», — отметила Епифанова.

По ее словам, выявление нарушений осуществляется через проверки банковских операций, запросы документов, сверку с государственными реестрами и мониторинг объявлений о сдаче жилья. Епифанова уточнила, что действующие штрафы за неуплату налогов от сдачи жилья доходят до 40% от суммы долга и в самых крайних случаях возможно уголовное преследование при крупных нарушениях. По статье 198 УК РФ к ответственности привлекают лишь тех, кто умышленно не платит налог с доходов от аренды свыше 2,7 млн рублей за три года, подчеркнула сенатор. Только в радикально редких случаях это может повлечь штраф до 300 тыс. рублей и ограничение свободы, добавила арбитражный управляющий. Она уверена, что большинство граждан подобные меры наказания не коснутся.

«Особенно такой контроль касается профессиональных арендодателей или частных инвесторов, которые владеют несколькими квартирами в столицах и системно сдают их в аренду. Иногда их называют «спекулянтами на рынке аренды». Но еще раз хочу сказать, что нужно не «драконить» людей, а важно создавать те условия, которые позволят людям законно выводить свои доходы из тени без излишних страхов и репрессий», — заключила сенатор.

