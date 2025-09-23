На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликована памятка для россиян по уплате налога на вклады за 2024 год

ФНС начала уведомлять россиян об уплате налога на вклады за 2024 год
Depositphotos

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала уведомлять граждан о необходимости уплаты налога на доходы по банковским вкладам за 2024 год. Об этом пишет РИА Новости.

Впервые этот налог был начислен россиянам в 2024 году за доходы, полученные по вкладам в 2023-м. По данным ФНС, поступления в бюджет страны от этого налога составили 111 млрд рублей.

Отмечается, что налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные по нему проценты, превышающие необлагаемый порог, который рассчитывается с учетом ставки ЦБ. Необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей.

В агентстве добавили, что подсчитывать налог самостоятельно не нужно, этим займутся налоговые органы. Уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря текущего года.

До этого кандидат экономических наук Игорь Балынин объяснил россиянам, как рассчитывается налог по вкладам. По его словам, сумма налога в 2025 году зависит от размера полученного по вкладам дохода в 2024-м. Если сумма процентов по депозиту превышает 210 тысяч рублей за год, с каждых 10 тысяч рублей такого превышения нужно будет заплатить 1,3 тысячи рублей налога, сообщил Балынин. Например, при получении в 2024 году 250 тысяч рублей доходов в виде процентов по вкладам россиянину нужно будет уплатить 5,2 тысяч рублей налога.

Ранее в России оценили возможность повышения налога на проценты со вкладов.

