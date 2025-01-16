Россиянам рассказали, как посчитать налог по вкладам

Сумма налога по вкладам россиян в 2025 году будет зависеть от размера полученного по ним дохода в 2024 году. Если сумма процентов по депозиту превышает 210 тыс. рублей за год, с каждых 10 тыс. рублей такого превышения нужно будет заплатить 1,3 тыс. рублей налога, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Сумма налога является индивидуальной и в 2025 году будет зависеть от суммы дохода, полученного в 2024 году от вклада, в части превышения произведения 21% и 1 млн рублей. За каждые 10 тыс. рублей процентов по вкладу (не тела вклада, а именно процентов), превышающие 210 тыс. рублей, нужно будет заплатить 1,3 тыс. рублей налога. Так, например, при получении в 2024 году 250 тыс. рублей доходов в виде процентов по вкладам россиянину нужно будет уплатить 5,2 тыс. рублей налога», — пояснил Балынин.

Он добавил, что Федеральная налоговая служба осенью 2025 года направит россиянам налоговое уведомление со всеми сборами к уплате. Уведомление будет доступно в личном кабинете на портале госуслуг, уточнил экономист.

По его оценке, объем доходов федерального бюджета от взимания налога (13%) с доходов по вкладам физических лиц на 2025 год может составить 251,5 млрд рублей. Ожидается, что сумма сбора будет в 2,3 раза выше результатов 2024 года.

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