Coca-Cola скоро может лишиться права на товарный знак в России

The Coca-Cola Company может лишиться права на товарный знак в конце октября
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Американская компания The Coca-Cola Company в конце октября 2025 года может потерять право на товарный знак Coca-Cola в России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), заявка на товарный знак Coca-Cola была подана в декабре 1936 года. Она истекает 31 октября 2025 года.

Товарный знак регистрировался по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — питательные и тонические напитки.

В публикации отмечается, что правообладатель подавал новые заявки на регистрацию, продлевая его действие.

10 сентября сообщалось, что американская The Coca-Cola Company подала иск к ООО «Кока-кола компания» из Южной Осетии.

В России правообладателем товарных знаков Coke и Coca-Cola выступает американская The Coca-Cola Company. Срок действия исключительного права в конце 2022 года был продлен до 2032 года.

До этого президент X5 Group Екатерина Лобачева заявляла, что у американской компании Сoca-Cola не будет привилегий в случае ее возвращения на российский рынок.

Ранее сообщалось, что ушедшая компания PepsiCo хочет зарегистрировать в РФ новый товарный знак.

