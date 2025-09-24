Стало известно, каким будет курс рубля после новых санкций

Рубль подешевеет на 15–30% в ближайшие месяцы из-за новых санкций Евросоюза, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестор, основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

«Вероятнее всего, новые меры Запада будут «средними» по силе [эффекта]. Такой сценарий я оцениваю в 55–60%. В этом случае рубль просядет на 15–30% в ближайшие месяцы, а евро и доллар окажутся выше психологических уровней 100 рублей и 110 рублей соответственно. Москва снова включит привычный набор инструментов — от интервенций до валютного контроля. Волатильность будет, но речь не идет о свободном падении.

По мнению эксперта, вероятность конфискации Западом золотовалютных резервов России в дальнейшем составляет не более 10–15%: Европа и США понимают цену такого шага для собственной экономики. Но если этот барьер будет пройден, курс в 130–150 рублей за доллар не выглядит фантастикой, подчеркнул Трепольский. Прецеденты есть — Иран после возврата санкций потерял свыше 90% стоимости валюты, уточнил эксперт.

Он заключил, что особый сюжет — юань. По мнению эксперта, его роль будет расти: чем сильнее рубль теряет доступ к доллару и евро, тем больше торговля уходит в китайскую валюту.

«Но юань не заменяет резервные валюты полностью. Его конвертируемость ограничена, и в случае сильной девальвации рубля курс к юаню тоже улетит вверх. На горизонте полугода рост пары CNY/RUB на 15–25% вполне реалистичен», — подытожил эксперт.

23 сентября доллар стоил более 83 рублей, евро — 98 рублей, юань — 11,7 рубля.

Европейский союз 23 сентября утвердил 19-й пакет санкций, в который вошли меры, направленные на сокращение зависимости ЕС от российских энергоресурсов и усиление давления на финансовые и военные структуры РФ. Среди ключевых новшеств — предложение ускорить запрет на импорт сжиженного природного газа из России (LNG) с 1 января 2027 года, а также меры против «теневого танкерного флота», криптовалютных платформ, банков РФ в третьих странах и неформальных схем обхода санкций. К чему приведут новые санкции — в нашем материале.

