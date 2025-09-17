В России заявили об аномальном курсе рубля

Текущий курс рубля является аномальным. Доллар к концу года будет стоить более 90 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Нынешнее положение рубля аномально. Это связано в основном с тем, что российские компании-экспортеры продают на внутреннем рынке практически всю валютную выручку, плюс Минфин и ЦБ конвертируют резервы, в том числе из ФНБ для подпитки бюджета, чтобы покрывать дефицит бюджета. Это неустойчивые и временные факторы поддержки курса рубля. ЦБ и Минфин РФ ничего специально делать не нужно, чтобы ослабить рубль. Курс рубля сам откатится обратно, как только будут решены вопросы с расходами за 2025 год. Многие части этих расходов засекречены, то есть относятся к оборонным. К концу года мы с высокой вероятностью увидим доллар выше 90 рублей», — отметил Селезнев.

16 сентября курс доллара превышал 82 рубля. С начала года американская валюта подешевела к российской примерно на 18–19 рублей или на ~18–19%. По итогам 2024 года доллар подорожал к рублю приблизительно на 13–15%.

