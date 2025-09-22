На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили об опасности пассивного курения

Врач Сережина: пассивное курение повышает риск возникновения болезней сердца
Shutterstock

Люди, находящиеся рядом с курильщиком, вдыхают не только никотин и смолы, но и десятки тяжелых металлов: свинец, кадмий, ртуть, хром. В итоге в пять раз возрастает риск ишемической болезни сердца, вероятность рака легких также значительно повышается. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, особенно уязвимы дети: при курящих родителях они чаще болеют астмой и сталкиваются с задержками развития.

К слову, как предупреждал в беседе с газетой «Известия» врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин, курение значительно повышает риск тромбообразования, в том числе у молодых людей.

«Но и это не все. Табак нарушает работу желудка и кишечника, увеличивает риск язв, ускоряет старение кожи и практически обнуляет эффект косметологических процедур. Мозг тоже страдает: хроническое кислородное голодание и спазмы сосудов ухудшают работу нервных клеток», — отметила специалист.

Пассивным курильщикам она посоветовала проверить уровень вовлеченности в пагубный процесс, сдав тест на никотин в моче. Его цена сравнима с пачкой сигарет, а информативность несоизмеримо выше.

Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин до этого говорил, что если отказаться от курения и алкоголя самостоятельно не получается, необходимо обратиться к врачу.

Он напомнил, что спиртное и никотин влияют на деятельность мозга, и чем больше стаж употребления этих веществ, тем хуже становятся когнитивные функции. Поэтому за профессиональной помощью следует обращаться как можно скорее.

Ранее россиянам рассказали, какие препараты не работают у курильщиков.

