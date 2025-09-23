На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ РФ понизил курс доллара на 67 копеек

Банк России понизил курс доллара на 24 сентября до 83,35 рубля
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Банк России установил на 24 сентября официальный курс доллара в размере 83,3506 рубля — на 67 копеек ниже предыдущего значения. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс евро повышен на 7 копеек и составляет 99,0363 рубля, курс юаня снижен на 3 копейки — до 11,7014 рубля.

23 сентября аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский спрогнозировал, что курс доллара может подняться до 92-100 рублей к концу 2025 года, а в октябре он будет находиться в районе 88 рублей. По его словам, для сильного скачка курса американской валюты должно произойти дополнительное событие, которое выступило бы в качестве драйвера такого движения. Он отметил, что некоторые события все же могут ускорить девальвацию рубля.

Накануне данные платформы Trading View показали, что курс доллара превысил 84 рубля в ходе торгов на межбанковском рынке. По состоянию на 16:43 мск доллар рос на 0,95%, до 84,4 рубля. К 17:06 мск американская национальная валюта упала до 83,68 рубля.

Ранее в России оценили вероятность резкого ослабления рубля.

