В России оценили вероятность резкого ослабления рубля

Инвестстратег Бахтин оценил в 50% вероятность ослабления рубля на 10% до декабря
Игорь Руссак/РИА Новости

С вероятностью более 50% рубль подешевеет к доллару, евро и юаню на 10% до конца года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Ослабление рубля к основным валютам на 10% от текущих курсов вполне возможно в этом году, и вероятность такого сценария можно оценить выше 50%. Такой сценарий может реализоваться при ухудшении внешнего фона, усилении санкционного давления на сырьевой экспорт России, более низких ценах на нефть. Чем больше будет разрыв между экспортной выручкой и спросом на валюту под импорт российских компаний и граждан, тем слабее будут позиции рубля к основным валютам», — отметил Бахтин.

17 сентября доллар стоил более 82,2 рубля, евро — 97 рублей, юань — 11,6 рубля. С начала года курс доллара упал к рублю примерно на 16%, евро — приблизительно на 8%, юаня — на около 13%. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции 17 сентября исключил резкое укрепление рубля к доллару (на 10% и более) до конца года.

Ранее курс рубля назвали аномальным.

