На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Zara вернулась в Россию через местную сеть

РБК: в России возобновилась продажа одежды брендов Zara, Oysho и Bershka
true
true
true
close
Global Look Press

Российская сеть магазинов одежды «Твое» начала продавать в своих торговых точках в Санкт-Петербурге товары марок компании Inditex (Zara, Bershka, Oysho и другие). Об этом сообщает РБК.

В проекте «Твое и Ко» по продаже брендов Inditex участвуют девять магазинов из Петербурга, Москвы, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара и Тольятти. Уточняется, что предварительно забронировать товары или заказать их онлайн в настоящее время невозможно.

В петербургском торговом центре «Охта Молл», где находится магазин «Твое», подтвердили старт продаж товаров брендов Inditex.

4 сентября стало известно, что японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Следом за ним бренд Zara также зарегистрировал свой товарный знак в РФ. Отмечается, что в заявке от испанской компании Inditex — новый логотип на синем фоне.

Ранее в в Кремле рассказали, какие компании не пустят обратно в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами