Zara вернулась в Россию через местную сеть

Российская сеть магазинов одежды «Твое» начала продавать в своих торговых точках в Санкт-Петербурге товары марок компании Inditex (Zara, Bershka, Oysho и другие). Об этом сообщает РБК.

В проекте «Твое и Ко» по продаже брендов Inditex участвуют девять магазинов из Петербурга, Москвы, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара и Тольятти. Уточняется, что предварительно забронировать товары или заказать их онлайн в настоящее время невозможно.

В петербургском торговом центре «Охта Молл», где находится магазин «Твое», подтвердили старт продаж товаров брендов Inditex.

4 сентября стало известно, что японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Следом за ним бренд Zara также зарегистрировал свой товарный знак в РФ. Отмечается, что в заявке от испанской компании Inditex — новый логотип на синем фоне.

Ранее в в Кремле рассказали, какие компании не пустят обратно в Россию.