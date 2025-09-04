На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владелец Zara зарегистрировал товарный знак в России

SHOT: вслед за Uniqlo товарный знак в России регистрирует бренд Zara
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бренд Zara регистрирует товарный знак в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в заявке от испанской компании Inditex (владеет Zara и рядом других брендов) — новый логотип на синем фоне.

В 2022 году Inditex полностью покинул российский рынок.

4 сентября также стало известно, что японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент.

17 февраля текущего года Союз торговых центров отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Союз провел опрос среди более 100 крупнейших торговых центров страны. Более половины из них подтвердили готовность сотрудничать с этими брендами и предложили помещения для немедленной аренды.

Ранее в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов.

