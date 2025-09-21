В Госдуме заявили, что производители продуктов стали все чаще «обманывать» россиян

Россияне столкнулись с двойной тактикой производителей — шринкфляцией (скрытое повышение цен через сокращение производителем массы или объема товара при сохранении или незначительном росте его стоимости) и скимпфляцией (явление, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные), которые вместе образуют феномен стелсфляция. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов со ссылкой на исследование, проведенное его командой.

По его словам, россияне сами видят проблему во время походов в продуктовые магазины. Он считает, что таким образом покупателей обманывают, подсовывая им товар худшего качества по старой цене. В частности, на прилавках можно заметить продукты с измененной рецептурой и удешевленным составом, сокращение объема или веса товара. Чернышов назвал это «скрытой и коварной формой инфляции».

«Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка», — заявил депутат.

Он заявил о необходимости усилить контроль за качеством продукции.

До этого специалисты исследовательской компании NTech сообщили, что в России до конца текущего года продолжится и усилится тенденция на уменьшение упаковок продуктов питания. По данным аналитиков, динамика среднего веса упаковки за II квартал этого года составила -3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

