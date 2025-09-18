На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отпустил журналистку Baza Лукьянову под домашний арест

Суд отпустил журналистку Baza Лукьянову из СИЗО под домашний арест
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Журналистку Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, обвиняемую в предоставлении взяток, Замоскворецкий суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: меру пресечения изменить на домашний арест», — объявила судья.

В рамках домашнего ареста ей запрещено использование интернета и средств коммуникации, за исключением вызова служб экстренной помощи. Контакты разрешены только с близкими родственниками, следователем и адвокатом.

Главный редактор Baza Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова были задержаны 23 июля. Они отрицают свою причастность к даче взяток.

Также под стражу были заключены Сергей Ковалев (оперуполномоченный из Красноярска), Александр Аблаев (начальник дежурной части УМВД по Краснодару) и Александр Селиванов (оперуполномоченный из Белгорода). По данным следствия, эти лица в течение двух лет за вознаграждение передавали Telegram-каналу Baza конфиденциальную информацию.

Ранее полицейский из Краснодара признал вину по делу Baza.

