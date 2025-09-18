Суд отпустил журналистку Baza Лукьянову под домашний арест

Журналистку Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, обвиняемую в предоставлении взяток, Замоскворецкий суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: меру пресечения изменить на домашний арест», — объявила судья.

В рамках домашнего ареста ей запрещено использование интернета и средств коммуникации, за исключением вызова служб экстренной помощи. Контакты разрешены только с близкими родственниками, следователем и адвокатом.

Главный редактор Baza Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова были задержаны 23 июля. Они отрицают свою причастность к даче взяток.

Также под стражу были заключены Сергей Ковалев (оперуполномоченный из Красноярска), Александр Аблаев (начальник дежурной части УМВД по Краснодару) и Александр Селиванов (оперуполномоченный из Белгорода). По данным следствия, эти лица в течение двух лет за вознаграждение передавали Telegram-каналу Baza конфиденциальную информацию.

Ранее полицейский из Краснодара признал вину по делу Baza.